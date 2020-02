Fred Rutten keert terug bij Vitesse

Dat zegt perswoordvoerster Ester Bal van de Arnhemse club. 'Er is contact geweest. De trainer is aan de betere hand. Rutten heeft ook zijn assistenten op de hoogte gebracht en hoopt snel zijn taken weer op te pakken. Daar zijn we ook blij mee.'

De geboren Wijchenaar haalde na de bekeruitschakeling tegen Ajax fors uit naar naar eigenaar Merab Jordania. Rutten was boos dat Vitesse zich niet tussentijds versterkte en vindt dat de eigenaar supporters voor de gek houdt. Ook stapte Rutten niet in de spelersbus terug naar Arnhem. Iets wat bij veel spelers niet goed is gevallen. Een dag later meldde hij zich plotseling ziek.



Kasakowski en Jordania



Directeur Erwin Kasakowski liet de afgelopen dagen meerdere malen weten dat hij eerst met Rutten wil praten over zijn openbare kritiek op de clubleiding. 'Dit soort dingen moet je intern houden. Daar ben ik kwaad over', sprak Kasakowski vrijdag al. Jordania was maandag op het stadion van Vitesse en sprak daar met Kasakowski. Hij wilde niet reageren in de media.

Dinsdag en woensdag zijn de spelers van Vitesse vrij. Een aantal reservespelers die zondag niet in actie kwamen, komen wel naar Papendal om krachttraining te doen. Mogelijk is Rutten daar dus ook al bij.