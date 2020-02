Pedofiel Van der V. kort in Apeldoornse cel

heeft vorige week vastgezeten in een Apeldoornse politiecel nadat hij was aangehouden omdat hij de aanwijzingen van de reclassering niet naleeft. Onbekend is of hij voor zijn arrestatie in Gelderland verbleef.

De Eindhovenaar is veroordeeld voor ontucht met minderjarige jongens. Na zijn vrijlating uit de gevangenis in 2009 legde de gemeente Eindhoven hem een gebiedsverbod op. Vervolgens leidde hij een zwervend bestaan.Vorig jaar was er nog ophef omdat hij een huis in Gelderland gevonden zou hebben.

Vrijdag hartaanval voor Van der V.

Van der V. moest vrijdag voor de rechter-commissaris in Den Bosch verschijnen, twee dagen na zijn aanhouding. Daar kreeg hij een hartaanval. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen onder politiebewaking. Van der V. zegt zelf dat de hartaanval veroorzaakt is door de stress die hij krijgt van de gedoemde zoektocht naar een nieuwe woonplaats.

Hof beslist over voortzetting straf

Van der V. was in Den Bosch omdat de rechter-commissaris moet beslissen over het uitzitten van het resterende deel van zijn voorwaardelijke straf. Hij zou nog 6 maanden moeten uitzitten. Het gerechtshof in Den Bosch neemt binnenkort een definitieve beslissing over de straf voor Van der V..