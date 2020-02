PvdD: provincie maakt rekenfout

Volgens de partij zijn er rekenfouten gemaakt in de afweging.

Woensdag liet de provincie weten dat het koudegetal, dat gebaseerd is op het aantal dagen strenge vorst, de grens van -85 nog niet gepasseerd is. De Partij van de Dieren stelt dat dit wel het geval is.



Volgens de provincie is dit -60 in Gelderland, terwijl de PvdD stelt dat het koudegetal voor Rivierenland al -95 was en -86 voor de Veluwe.



Het koudegetal is de optelsom van de minimum- en maximumtemperatuur gedurende meerdere dagen. Als op een dag 's nachts -7 is en overdag -3. Dan is het koudegetal -10. Dit wordt dan opgeteld bij de koudegetallen van de dagen erna.