Edenaren hebben weer verwarming

Dat zegt een woordvoerder van netbeheerder Liander. Woensdagmiddag begaf de gasleiding het nadat een waterleiding knapte.



Zaterdag aan het einde van de middag had iedereen weer gas in de buurt. Medewerkers van Liander zijn vertrokken en ook de informatiepost is weggehaald. Bewoners krijgen een brief met een bedankje voor hun geduld en uitleg over de compensatieregeling.

Compensatie



Gedupeerden kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding van enkele honderden euro's. Iedereen die langer dan 4 uur zonder gas zat, kan een compensatie krijgen van 35 euro. Voor elke 4 uur die daar op volgt komt daar 20 euro bovenop. Gezinnen die 3 dagen zonder gas hebben gezeten, hebben dus recht op een bedrag van rond de 350 euro.



Onderzoek

Liander wil onderzoeken wat is misgegaan met de water- en gasleiding. Mochten er toch nog problemen zijn met de gasaansluiting, kunnen bewoners zich melden bij de netbeheerder.

De tientallen gaten die Liander in de wijk moest graven worden overigens pas later dichtgemaakt. De bestrating kan pas worden hersteld als de vorst uit de grond is. De netbeheerder stelt zelden zo'n grote vervuiling van het gasnet te hebben meegemaakt.