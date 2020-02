Barneveld: SGP vindt nieuw raadslid

Het is de 54-jarige Koos van der Tang. Leendert de Knegt neemt tijdelijk het fractievoorzitterschap op zich.

Schotanus stapte eerder deze week op, omdat hij naar eigen zeggen door ernstige problemen in de relationele sfeer en op het werk de komende tijd niet goed kan functioneren. De school waar hij 20 jaar werkte, heeft hem op staande voet ontslagen. Wat er aan de hand is, is niet bekendgemaakt.

'Schotanus was van grote betekenis'



De fractie en het bestuur van de SGP in Barneveld zeggen het plotselinge aftreden van Schotanus te betreuren. 'Gerard Schotanus is van grote betekenis geweest voor de Barneveldse politiek in het algemeen en de SGP in Barneveld in het bijzonder.'

De VVD, de ChristenUnie en Pro'98 noemen het een privézaak. Voor zijn werk als politicus hebben ze niets dan lof.