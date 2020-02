Grote controle station Apeldoorn: 25 bonnen

Ook werden auto's rond het station gecontroleerd door de belastingdienst. (audio)

25 mensen zijn bekeurd omdat ze geen geldig vervoersbewijs bij zich hadden. De belastingdienst nam 35 auto's in beslag en inde bijna 9000 euro aan achterstallige belastingschulden. Ook werden veel mensen bekeurd voor het roken op het station en fietsen in de voetgangerstunnel. Een man uit Apeldoorn is opgepakt, omdat hij munitie in zijn auto had liggen.

Volgens de politie is er een verband tussen geweld in het openbaar vervoer en het ontbreken van een geldig vervoersbewijs. Bij tweederde van de vechtpartijen in het openbaar vervoer heeft de reiziger geen kaartje.