Slechte bocht breekt Arnhemse ijsbaan op

In Arnhem bleek het ijs op 't Cranevelt nog niet dik genoeg (audio).



Op een groot deel van de baan is de ijsdikte vier centimeter en dat is ruim voldoende om op te schaatsen. Maar in één bocht is het ijs slechts anderhalve centimeter dik, waardoor er zeker nog geen marathon plaats kan vinden op de baan van de Arnhemse schaatsvereniging Thialf. De minieme sneeuwlaag op de baan vormde geen probleem, maar mede omdat het in de nacht van zondag op maandag niet helder genoeg was, is het ijs in de bocht niet voldoende aangegroeid. De club hoopt nu de tweede marathon op natuurijs te kunnen houden.

Noordlaren vorig jaar ook al de snelste



Ook vorig jaar was Noordlaren de concurrentie te snel af. Vanaf vrijdagavond hebben leden van de ijsvereniging De Hondsrug met giertanks steeds een nieuw laagje water aangebracht.

De kracht van de baan in Arnhem is dat er gewerkt wordt met water dat uit de grond is gehaald. Ook ligt de baan op 70 meter hoogte, waardoor het ijs sneller aangroeit.



De schaatsbaan van ijsvereniging Hartenstein in Oosterbeek gaat maandag zeker nog niet open. Vanwege de zon heeft de vereniging grote moeite om ijs aan te maken.