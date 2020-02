Man niet schuldig aan dood studenten

Een 28-jarige automobilist uit Lienden is niet schuldig aan de dood van twee studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Het OM stelt geen vervolging tegen hem in.

De Liendenaar reed in de nacht van 8 op 9 september vorig jaar over het tweetal heen, nadat zij op straat waren gaan liggen in Ochten. Gebleken is dat het die nacht mistig was en dat de nuchtere automobilist zijn rijstijl daaraan had aangepast. Desondanks zag hij de twee pas op het allerlaatste moment liggen en kon hij niet meer uitwijken.

Een meisje van 18 uit Nijmegen overleed op straat. Haar 19-jarige vriend uit Elst kon nog vertellen dat ze naar het festival Appelpop in Tiel waren geweest en dat ze de laatste trein hadden gemist. Daarop hadden ze besloten te gaan lopen naar Nijmegen, maar onderweg in Ochten waren ze op straat gaan liggen. De jongen overleed enkele dagen later.