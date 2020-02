Laura van Kaam in uitverkocht Amphion: zóóó gaaf!

De winnares van The Voice Kids in 2013 zingt 4 liedjes.

Ook blikte ze woensdagochtend met presentator Marcel Vermeer even terug op het afgelopen jaar. 'Ik trad 1 november op in Amphion in Doetinchem', zei ze trots. 'Dat was zo gaaf. En het concert was al een half jaar uitverkocht.'

Onder de vleugels van haar coach Marco Borsato verwierf Laura als 14-jarige 'wereldfaam' in Nederland met haar overwinning in het tweede seizoen van The Voice Kids. Kijk en luister hieronder naar Laura's versie van Believe van Cher.