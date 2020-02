Zwemmer Roel van Beek kan het niet laten: hij waagt weer een oversteek

Het ging 14 uur lang perfect. Maar dan, 500 meter voor de finish, verslikt ie zich. Zeewater in de longen. Roel van Beek uit 's-Heerenberg strandt in het zicht van de haven. De poging om Het Kanaal tussen Dover en Calais over te zwemmen is mislukt. Hij moet naar het ziekenhuis.



'Dat ik het niet gehaald heb, is natuurlijk erg balen', zegt Van Beek oudejaarsdag in de studio van Radio Gelderland. 'Maar waar ik erg mee zat, en nog steeds: mijn familie stond in Frankrijk te wachten. Zij zien dan ineens een paar honderd meter voor de kust de boot omkeren. Niet wetende wat er aan de hand is.'



Het was de tweede keer dat de Kanaaloversteek mislukte. De eerste keer strandde Van Beeks poging zo'n 4 km voor de kust. 'Toen sloeg het weer behoorlijk om. Het was niet veilig meer om door te zwemmen.'

Komend jaar weer een oversteek



Van Beek kan het niet laten. Ook volgend jaar waagt hij weer een oversteek. Dit keer niet Het Kanaal. 'Dat komt nog wel eens.' Van Beek maakt een keuze uit 3 oversteken, die hem 'triggeren'.



'Een oversteek van Duitsland naar Denemarken van ongeveer 25 km. Die is vergelijkbaar met Het Kanaal, maar minder extreem. De tweede is de Straat van Gibraltar. Maar 22 km en het water is warm. En dan nog Capri-Napels. Van het eiland naar het vaste land. 34 kilometer.' Drie mooie oversteken, vindt Van Beek. Maar hij moet nog even bekijken welke hij komend jaar het beste kan doen.

Toch een geweldig jaar

Hoewel de Kanaaloversteek uitliep op een teleurstelling, kijkt Van Beek met een goed gevoel terug op 2014. 'Het is een geweldig jaar geweest. Het is geen schande dat je de oversteek niet haalt. De weg ernaartoe, met de trainingen, is net zo mooi als de finish zelf.'