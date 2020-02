Bekende rapper op bezoek bij zieke Lisanne

Het 16-jarige meisje uit Harderwijk, dat ernstig ziek is, kreeg dinsdag bezoek van rapper Yes-R.



'Hij had mijn filmpje gezien en vond het zo'n mooi liedje. Hij vroeg of hij langs mocht komen, daar zeg ik geen nee tegen.' Yes-R is uiteindelijk 2,5 uur bij Lisanne geweest. 'We hebben vooral heel veel gekletst en muziek gemaakt. Ik heb ook mijn liedje voor hem gezongen.'



De rapper vertelt op zijn Instagram-account dat hij geniet van Lisannes' liedje. 'Het is een super mooi liedje dat mij mij echt heeft geraakt'. Yes-R had ook nog een verrassing voor de Harderwijkse, die botkanker heeft. 'Ik mag van hem op een van zijn optredens mijn liedje zingen. En hij bekijkt nog of we samen een liedje kunnen zingen.'



Na Yes-R gaat Lisanne binnenkort nog meer bekende Nederlanders ontmoeten. 'Eind januari mag ik ook nog naar Marco Borsato, dat heeft het ziekenhuis voor mij geregeld.'