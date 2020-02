Jonge jurist dwingt gemeentes op de knieën

Deze week stond de gemeente Bronckhorst voor de rechter, omdat ze de huishoudelijke hulp van de 82-jarige mijnheer Baerends heeft teruggeschroefd van 5 uur naar 2 uur per week. De jurist die het steeds opneemt voor de ouderen is Kevin Wevers uit Aalten. Maar wie is toch die Kevin Wevers?

Sauna

In een gewone woonwijk in Aalten heeft Kevin de voormalige sauna van zijn ouders verbouwd tot kantoortje. Kevin Wevers: 'Na mijn studie rechten in Nijmegen ging ik de arbeidsmarkt op. Maar omdat ik nog geen werkervaring had kwam ik nergens aan de slag. Toen ben ik maar voor mezelf begonnen.'

Underdog

Het werk begint aardig te lopen als Kevin zich toelegt op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die wet wordt vanaf begin dit jaar uitgevoerd door de gemeente en diverse gemeentes voeren daarbij flinke kortingen door op het aantal uren huishoudelijke zorg van hulpbehoevenden. De oudere inwoners van gemeenten die hier onder andere de dupe van zijn, vinden bijna allemaal de weg naar het kantoortje van Wevers. Kevin: 'Ik neem het graag op voor de underdog. Tijdens mijn studie nam ik het al op tegen onze huisbaas die veel te hoge woekerprijzen rekende en zich echt gedroeg als een huisjesmelker. En later nam ik het op tegen de gemeente Aalten die de bijstandswet verkeerd hanteerde.'

Trots

De ouders van Kevin gaan steevast mee naar de rechtszaken. Terwijl vader Henk rijdt, kan Kevin de stukken nog doornemen of de pers te woord staan. Want zijn zaken trekken de interesse van de landelijke media, omdat ook andere gemeentes zich zullen moeten schikken naar de uitleg van de rechter. Vader Henk is maar wat trots op zijn zoon: 'Prachtig toch dat hij al die gemeentes aanpakt. Hij heeft tot nu toe alle 7 zaken gewonnen.' In de 8e zaak, tegen de gemeente Bronckhorst, doet de rechter vrijdag uitspraak.