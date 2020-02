A12 Oosterbeek in top 10 files, Pleijroute als eerste N-weg in top 40

Landelijk staat de weg op plaats 9. Vorig jaar was dat nog plaats 25.

Toen constateerde de VID al dat de A12 bij Oosterbeek een nieuw knelpunt was geworden. Door de verbreding van de A12 verderop loopt het verkeer bij Oosterbeek alsnog vast. Dat speelt nog steeds, zegt Patrick Potgraven van de VID. Hetzelfde zie je volgens hem bij Grijsoord, op de A50 van Oss naar Arnhem (plaats 13).



Primeur voor N325 (Pleijroute)

Er is een primeur voor de Pleijroute bij Arnhem. De N325 van GelreDome naar Velperbroek is op plaats 40 beland. Het is volgens Potgraven de eerste keer dat een N-weg in de top 50 terechtkomt. De filezwaarte (lengte x duur) is daar met 142 procent toegenomen.



Potgraven heeft er niet echt een verklaring voor. Wel is het volgens hem zo dat de optimale snelheid op zo'n weg 90 km/uur is. Op de Pleijroue mag sinds 2007 wegens geluids- en milieunormen slechts 80 km/uur worden gereden.



De provincie Gelderland signaleert ook het fileprobleem op de N325. Mogelijk heeft het te maken met de opening van de nieuwe stadsbrug in Nijmegen, waarbij verkeer de N325 als goede verbinding naar het Velperbroekcircuit ziet. Wat ook een rol kan spelen is dat bij Ressen en Elst veel verkeer de weg op komt, waardoor het verkeer kan stokken. De provincie onderzoekt wat de precieze oorzaak is, laat de woordvoerster weten.

Rotterdam



Volgens de lijst waren er landelijk vooral problemen rond Rotterdam. Uit de cijfers van de Verkeersinformatiedienst blijkt verder dat er dit jaar bijna evenveel file stond als vorig jaar.