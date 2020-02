Gelderland vindt geen woning voor 550 asielzoekers

Over het hele jaar bekeken lukte dit voor ongeveer 550 mensen niet.

Bijna 4400 mensen geen huis



Het lijkt er op dat veel gemeenten in Nederland moeite hebben deze asielzoekers te huisvesten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Local Focus.



In grote delen van Nederland worden de gestelde doelstellingen niet gehaald; van de 403 gemeenten voldeden 319 gemeenten op 1 december niet aan de taak die de overheid hen oplegde. In totaal werd voor 4367 personen geen huis gevonden in 2014.



Gelderland: evenveel als Amsterdam



Grote gemeenten krijgen meer asielzoekers toegewezen en spannen in absolute aantallen dan ook vaker de kroon van mensen die geen woning vinden. Dat is landelijk zo bij Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, provinciaal is dit terug te zien bij Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Ede.



Nijmegen: 60 asielzoekers



Bekijk hier de cijfers per gemeente

Het aantal van 550 mensen uit de gehele provincie Gelderland is bijna evenveel als de 569 asielzoekers met een legale status die de gemeente Amsterdam nog moet opvangen.

Nijmegen had nog voor 60 mensen een woning moeten vinden, wat haar niet is gelukt. De Waalstad heeft daarmee de meeste asielzoekers zonder woning per Gelderse gemeente. De asielzoekers die niet worden gehuisvest, blijven volgens het COA meestal in het asielzoekerscentrum totdat er wel plek voor hen wordt gevonden.

Discussie over azc's



Niet alleen de huisvesting zorgt voor problemen, ook het vraagstuk over (nog op te zetten) azc's zorgen voor veel discussie, onder andere in de Gelderse plaatsen Rekken, Zutphen en Aalten. Bewoners vrezen daar voor een te grote instroom van asielzoekers en eventuele overlast hierdoor.