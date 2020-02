Een recordaantal bijstandsuitkeringen in Gelderland. Hoeveel zijn het er in uw gemeente?

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

42.300 mensen onder de 65 in de provincie ontvingen eind juni een bijstandsuitkering. Ter illustratie: dat zijn er meer dan de gemeente Tiel aan inwoners heeft. En dan is er nog geen rekening mee gehouden dat er vaak ook kinderen van moeten leven. Begin 2009 ontvingen een kleine 29.000 Gelderlanders een bijstandsuitkering.

Meer dan verdubbeld

Er zijn gemeenten in de provincie waar het verschil met 6 jaar geleden nog veel groter is. Millingen bijvoorbeeld, waar het aantal explodeerde van 70 naar 150 mensen met een uitkering. Of Neerijnen waar het verdubbelde van 60 naar 120. Wethouder Scholtens van Millingen: 'Millingen is veranderd van een arbeidersdorp in een forensendorp, hier komen ook mensen wonen vanwege de lage huurlasten. Die inwoners hebben vaak geen perspectief op de arbeidsmarkt.'



Daling ingezet in 14 gemeenten

Er gloort licht aan het einde van de tunnel. Deze nieuwste cijfers gaan over eind juni en als Gelderland de landelijke trend volgt, dan is in werkelijkheid inmiddels de daling ingezet. De cijfers voor Gelderland lopen 3 maanden achter bij de landelijke. Voor heel Nederland waren afgelopen augustus en september de eerste keer in jaren dat het aantal uitkeringen 2 keer op rij substantieel daalde. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2008.



Ook veel gemeenten in Gelderland laten wat dat betreft al hoopgevende cijfers zien, al in 14 gemeenten werd de laatste maand al een minimale daling waargenomen. Weliswaar maakt één zwaluw nog geen zomer, maar er is een gegronde reden aan te nemen dat de bodem van de gifbeker bereikt is.

Hoe hard ging het in uw gemeente?