'Bewaar uw rekening van de schoorsteenveger'

Zo merkten een aantal inwoners van Gelderland afgelopen weekend. Zondag waren er maar liefst zeven schoorsteenbranden op één dag in de provincie. De brandweer heeft wel een verklaring voor alle schoorsteenbranden.

'Het is koud en het was een weekend. Dat betekent dat er heel veel mensen thuis zijn en graag vroeg beginnen met stoken, vaak tot vrij laat in de avond. Dan wordt een schoorsteen heel warm en het roet in de schoorsteen gaat dan branden. Dat heeft dan een schoorsteenbrand tot gevolg, aldus Allard Schimmel van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.'



Je kunt een schoorsteenbrand op verschillende manieren voorkomen, bijvoorbeeld door de kachel op z'n Zwitsers aan te steken. Ook is het van groot belang dat je de schoorsteen minimaal één keer per jaar laat vegen en absoluut geen nat hout, of hout met verfresten in de kachel gooit.

Gratis blussen

Mocht u nu alsnog last hebben van een schoorsteenbrand, dan komt de brandweer dat gratis blussen. 'Maar vergeet niet een bewijs te bewaren dat u uw schoorsteen goed onderhouden heeft, anders kan het alsnog een duur brandje worden. De verzekering wil dan namelijk niet altijd uitkeren als u geen bewijs van een goed onderhouden schoorsteen heeft', zo meldt Schimmel.