Pas op: het kan weer glad worden, vooral in woonwijken

Daarvoor waarschuwen het KNMI en de VerkeersInformatieDienst. Het KNMI heeft voor onder meer Gelderland code geel afgegeven: gevaarlijk weer.



's Avonds kan het plaatselijk glad worden door opvriezing en bevriezing van natte weggedeelten. Later in de nacht is er kans op ijzel door regenval op een bevroren ondergrond. Het gaat licht vriezen.



'Verkijk je niet in de woonwijken!'

Bergingsbedrijf Van Amerongen waarschuwt voor gladheid in de woonwijken. Daar wordt door gemeentes steeds minder vaak gestrooid. 'We zien dat mensen zich vergissen als ze van de grote weg afkomen en de woonwijk inrijden. Ze zien dat de grote wegen lekker schoon zijn maar merken dan in de woonwijken dat het toch erg glad is. We hebben veel kleine ongelukjes en aanrijdingen gezien in de wijken vandaag.' Dat zegt Rob van Amerongen van het bergingsbedrijf.



Maandagochtend was het ook al glad. Zo schaarde in Eerbeek een vrachtwagencombinatie, die tegen een boom belandde. Dinsdag breekt soms de zon even door. Het wordt dan 4 à 5 graden in Gelderland.