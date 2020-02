Geen politiebureau meer in Geldermalsen

Het politiebureau in Geldermalsen gaat in de toekomst verdwijnen.

Wel zal er in de gemeente een klein steunpunt geopend worden.



De komende tien jaar verdwijnt meer dan de helft van de politiebureaus in Nederland. De politie is met alle gemeenten in Nederland in gesprek over de verdeling van de bureaus.



Geldermalsen heeft al te horen gekregen dat het politiebureau in de komende jaren zal verdwijnen. Wanneer dit precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk waar het steunpunt komt.



De gemeente Nijkerk maakte eerder op de dag bekend dat het politiebureau in Nijkerk open blijft, maar dat de post in Hoevelaken dicht gaat. De verandering worden daar volgend jaar doorgevoerd.