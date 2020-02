Statenleden liggen wakker van hoogwatergeul en dijkverlegging

Desondanks hebben alle partijen, op de PVV na, woensdag ingestemd met de structuurvisie met daarin deze hoogwatermaatregelen.

'Nachten wakker gelegen'

PvdA-Statenlid Ingrid Hijman liet weten dat zij 'nachten wakker heeft gelegen' over de kwestie. 'We hebben zoveel mails gehad van burgers. Waarom is er zo'n afstand tussen politiek en burger', vroeg zij zich af.

Ook CDA-Statenlid Albert Schol liet weten met het dossier geworsteld te hebben. 'Ik kan de emoties goed begrijpen en ook mijn nachtrust is weleens beter geweest.'

'Dorpen in een badkuip'



Frank Millenaar van actiecomité Waalzinnig en raadslid Petra van Kuilenburg van Gemeentebelangen Neerijnen lieten in een reactie weten teleurgesteld zijn in het besluit van Provinciale Staten. Zij maken zich zorgen over de hoogwatergeul Varik en Heesselt. Deze dorpen komen volgens hen in een badkuip te liggen, als de plannen doorgaan. Millenaar en Van Kuilenburg vestigen hun hoop nu op de Tweede Kamer.



'Tweede Kamer beslist'



Gedeputeerde Josan Meijers zei dat de hoogwatergeul bij Varik en Heesselt mogelijk als eerste maatregel aan bod komt en dat het komend jaar hiervoor al een zogenoemde MIRT-verkenning komt. Over de dijkverlegging bij Brakel zegt zij open te staan voor het alternatief dat door bewoners is aangedragen. 'Als de uitkomsten gelijkwaardig zijn en de maatregelen van de bewonersvariant zijn uitvoerbaar, dan ga ik voor de variant met het meeste draagvlak. En uiteindelijk is het de Tweede Kamer die beslist.'