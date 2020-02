Zakaria Labyad in basis Vitesse tegen Ajax

Dat bleek woensdag uit de training. Het bekerduel in de Arena is voor de Arnhemse club van groot belang nu het al zeven competitieduels niet meer won. Vitesse is de laatste weken steeds weer wat verder achterop met de bovenste ploegen in de eredivisie, maar kan het seizoen redden met de beker.

Vitesse zet dit seizoen hoog in op het winnen van de beker. Het zou de eerste prijs zijn in de geschiedenis van de club. Tegen Ajax verdringt linksbutien Labyad zijn concurrent Olynik naar de reservebank. Wallace en Pröpper waren zondag geschorst tegen FC Groningen, maar staan tegen de landskampioen weer in de basis. Vitesse verloor eerder dit seizoen met 4-1 in Amsterdam, maar was wel beter en miste toen opvallend veel kansen.

Arnold Kruiswijk zit niet bij de selectie. Hij heeft nog steeds last van zijn rug. Rochdi Achenteh kreeg volgens trainer Bosz een schop, maar de kans is groot dat de linksback kan spelen in de Arena.

Opstelling Vitesse: Room; Wallace, Kashia, Van der Heijden, Achenteh; Pröpper, Qazaishivili, Vejinovic; Ibarra, Traore, Labyad.