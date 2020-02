Pröpper: Ajax mooi, maar ook lastig

Het bekerduel tegen Ajax zou helpen, als de Arnhemse club kan stunten in de Arena. 'Het is een mooie, lastige tegenstander maar we gaan voor een stunt', zegt Pröpper.



'Ik heb een goed gevoel. Niet dat dat bepalend is natuurlijk. De trainingen waren ook goed de afgelopen dagen, hoewel het veld niet top was. In de bekercompetitie kun je in een paar wedstrijden een mooi seizoen hebben. Het zijn hele andere wedstrijden. We kijken er erg naar uit', sprak Pröpper na de laatste training op Papendal.

De middenvelder vindt dat Vitesse op dezelfde manier moet doorgaan. 'Voor deze weg kiezen we al het hele seizoen en daar gaan we mee door. De resultaten zijn de laatste weken achtergebleven, maar ik geloof dat we het zeker snel om gaan draaien', aldus Pröpper.