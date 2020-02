'Huiskamer' voor ouderen in Keijenborg groot succes

Een speciaal inlooppunt voor ouderen in Keijenborg (gemeente Bronckhorst) blijkt een groot succes. Elke donderdagochtend komen zo'n 30 senioren naar het dorpshuis.

Inwoners van Keijenborg maakten zich door de sluiting van verzorgingshuis Maria Postel zorgen over de voorzieningen voor ouderen in het dorp. Naar Brabants voorbeeld wilde initiatiefnemer Henk Roes dat de dorpelingen samen dit gat zouden opvullen. Het inlooppunt in het dorpshuis wordt georganiseerd door vrijwilligers. De oude vrijwilligers van Maria Postel doen mee en ook vanuit het verenigingsleven zijn er mensen die een steentje bijdragen.

Vrijwilligers



De vrijwilligers werken samen met professionals die regelmatig informatie geven over de zorg in hun gemeente. 'Sensire biedt ons bijvoorbeeld een iPad aan om de ouderen voorlichting te geven over de nieuwe technieken. Met een iPad kunnen ze bijvoorbeeld beeldbellen als ze zorg nodig hebben. Maar dan moeten ze wel weten hoe ze die iPad kunnen bedienen. Wij geven ze hier dan in het inloopuur voorlichting over', legt Roes uit.



Laagdrempelig

In het dorpshuis in Keijenborg is een speciale 'huiskamer' ingericht waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten. 'Wij zijn heel erg laagdrempelig. Eigenlijk zijn wij het voorportaal van de sociale wijkteams', zegt Roes. 'De eerste vragen kunnen ze hier bij ons kwijt over de zorg. Er is ook altijd een ouderenadviseur aanwezig die vragen kan beantwoorden. Zo helpen we elkaar.'



De huiskamer is het informatiepunt op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën, vervoer en inspiratie. Elke week beantwoordt een zorgprofessional zorgvragen en er komen regelmatig thema's als mantelzorg en veilig wonen aan de orde.

