Inspectierapporten visbedrijven worden openbaar

De motie die hierover is ingediend door de PvdA is met een meerderheid van stemmen aangenomen in de Tweede Kamer.

Naar aanleiding van het spoeddebat dat een paar maanden geleden is gehouden over de salmonellabesmetting van visverwerker Foppen uit Harderwijk werden donderdag 11 moties ingediend. Alleen deze is aangenomen. Vier moties zijn aangehouden.

Verscherpt toezicht

In het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat vorig jaar is uitgekomen over de salmonellabesmetting werd Foppen één van de betere visbedrijven genoemd. Uit documenten die Omroep Gelderland via de Wet Openbaarheid van Bestuur had opgevraagd bleek echter dat er al jarenlang hygiëneproblemen bij Foppen zijn geconstateerd door de NVWA. Inmiddels staat Foppen onder verscherpt toezicht en de Tweede Kamer wil weten of de problemen bij Foppen op zichzelf staan of dat er ook andere bedrijven zijn waar onregelmatigheden worden geconstateerd.

De salmonellabesmetting van 2012 is de grootste voedselbesmetting ooit in Nederland. Tienduizenden consumenten werden ziek na het eten van besmette gerookte zalm en tenminste vier mensen overleden eraan. De oorzaak van de besmetting lag in de Griekse vestiging van Foppen, maar ook produkten met een Nederlands etiket waren besmet. Volgens Foppen zouden per ongeluk Nederlandse etiketten in Griekenland gebruikt zijn.

Openheid

Omroep Gelderland heeft bij de NVWA al eerder gepleit om alle gegevens van visbedrijven openbaar te maken. In het eerste kwartaal van 2015 lijkt hier nu openheid over te komen.

In januari zal er sowieso verder gepraat gaan worden over de verhoging van de boetes. Foppen kreeg voor de salmonellabesmetting vier boetes voor in totaal 4200 euro, de maximaal mogelijke boete. Minister Schippers van Volksgezondheid wil het boeteplafond nu verhogen tot 81.000 euro. Voor een aantal partijen is ook dat nog niet voldoende.

