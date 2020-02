'Volkert van der G. woont in Harderwijk'

woont in Harderwijk en niet in Apeldoorn. Dat meldt het AD vandaag in haar zaterdagkrant.

De krant schrijft dat Van der G., de man die Pim Fortuyn in 2002 doodschoot, nooit écht in Apeldoorn is gaan wonen, maar dat hij na zijn vrijlating '''gewoon'' zijn oude leventje weer oppakte in Harderwijk'. Hij zou bij zijn vriendin en tienerdochter zijn ingetrokken.



Volgens een buurtbewoner die het AD opvoert, stond Van der G. binnen een week na zijn vrijlating al in de betreffende straat in Harderwijk. Toch zou het contact tussen buurtbewoners en Van der G. niet per se vervelend verlopen, hoewel dat contact beperkt is. Ook zouden er regelmatig zwarte Audi's in de straat te zien zijn geweest, die worden gelinkt aan speciale beveiligers die een oogje in het zeil hielden.



Zowel de burgemeester van Apeldoorn John Berends als de burgemeester van Harderwijk Harm-Jan van Schaik beweren volgens het AD dat Van der G. is ingeschreven als bewoner in de gemeente Apeldoorn maar dat hij vrij is te gaan en te staan waar hij wil.