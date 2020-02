In de laatste weken voor 2014 is de kans klein dat we nog een flinke bak sneeuw en vrieskou krijgen.



IJs en sneeuw 'beneden normaal'



In de week tussen kerst en Oud en Nieuw daalt de temperatuur wel iets, en dat zet door in 2015. Echt koud wordt het desondanks niet. Door de opwarming van de aarde in de laatste decennia zijn vriestemperaturen volgens MeteoGroup 'beneden normaal' geworden.

Schaatsen in Gelderland?



Door de warmere temperaturen kan er voorlopig ook niet geschaatst worden op natuurijs, want voor schaatsen is uiteraard een dikke laag ijs nodig. Gelukkig bieden kunstijsbanen dan uitkomst. Weten waar die bij u in de buurt zijn? Kijk dan op 'schaatsbanen in Gelderland'.

'Sneeuw en ijs horen wel gewoon bij een Nederlandse winter, want in de laatste jaren hebben we veel sneeuw gehad. Vorig jaar was daar een uitzondering op. Maar de temperatuur is een meting over de gehele winterperiode, en daar liggen de temperaturen gemiddeld op 0 graden 's nachts en zo'n 4 tot 5 graden overdag. Sneeuw en ijs ontstaan dan bij temperaturen die we beneden normaal noemen', aldus MeteoGroup.



In bikini



In Nijkerk trokken drie jonge dames bekijks, toen zij in bikini het ijs op stapten. Zij deden dat om promotiemateriaal te fotograferen. In 2015 willen zij namelijk het record verbreken om met zoveel mogelijk vrouwen in bikini op de foto te gaan.