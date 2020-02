'In zorginstelling Het Hietveld in Beekbergen lopen personeelsleden en cliënten ernstig gevaar'

Dat blijkt uit een onderzoek van de redactie van het EO-programma Dit is de Dag Onderzoek.

Dit is de Dag sprak de afgelopen tijd met meerdere medewerkers en oud-medewerkers van de instelling. Volgens hen is er sprake van structurele onveiligheid binnen de instelling. Medewerkers zouden geslagen, geschopt en geknepen worden. Door alle incidenten zouden meerdere personeelsleden ziek thuis zitten of ontslag genomen hebben.

Verstandelijke handicap

In het Hietveld, onderdeel van zorginstelling Pluryn uit Nijmegen, worden mensen met een verstandelijke handicap opgevangen. Het gaat om gehandicapten met complexe gedrags- en bijkomende psychiatrische problemen.

Het ziekenhuis in Apeldoorn doet momenteel onderzoek naar de doodsoorzaak van één van de cliënten. Zij zou binnen de instelling geduwd zijn door iemand, waardoor ze later in het ziekenhuis overleed.



Verbeterplan Pluryn

In de uitzending reageert Pluryn niet voor de camera, maar wel schriftelijk. De zorgorganisatie geeft aan dat begin 2012 gesignaleerd is dat veiligheid voor de cliënten en het personeel onvoldoende gewaarborgd werd. Sindsdien is de organisatie bezig met een verbeterplan en zou de instelling sinds vorig jaar al in 'rustiger vaarwater' gekomen zijn.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg laat weten dat ze bezig zijn met een intensief onderzoek naar de instelling. Zolang het onderzoek loopt doen ze geen uitspraken over het Hietveld.



Dit is de Dag Onderzoek wordt maandagavond om 21.25 uur uitgezonden op NPO 2.

Boven artikel: screenshot uitzending