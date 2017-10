Verhalen en beeldmateriaal gezocht van het Apeldoornse Bosch

APELDOORN - Eind dit jaar zal TV Gelderland een documentaire uitzenden over het Apeldoornse Bosch.

Dit doet de omroep in samenwerking met onder andere het CODA. Deze Apeldoornse culturele instelling is al enige tijd bezig met een 'oral history project' over deze joods-psychiatrische inrichting. Voor dit project en de documentaire die in de maak is, is men nog op zoek naar verhalen en beeldmateriaal over het Apeldoornse Bosch.

Razzia's

Het Apeldoornse Bosch, opgericht in 1909, heeft een belangrijke betekenis gehad voor Apeldoorn. Voor veel Apeldoorners was het 'jodenbos' een werkgever. Terwijl de razzia's in Nederland toenamen, leek de Joods psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch in de beginjaren van de bezetting een veilige haven te zijn voor zowel patiënten als verpleegkundigen. Want wat moesten de nazi's met deze geesteszieke kinderen, volwassenen en ouderen in werkkampen? Maar niets was minder waar.

Transport

In januari 1943 kwam de onverwachte boodschap dat de gehele inrichting op transport moest. In de nacht van 21 januari werden de ongeveer 1200 patiënten en 50 verplegers in vrachtwagens opgehaald, naar het station gebracht en van daaruit op transport gezet naar Auschwitz. Bij aankomst werden alle mensen vrijwel onmiddellijk vermoord.

Doorvertellen

Het CODA besloot een 'oral history project' op te zetten, waarbij al verschillende ooggetuigen die op tijd hebben kunnen vluchten, geïnterviewd werden over het Apeldoornse Bosch. 'We merkten dat veel oud- Apeldoorners nog steeds vol zijn van wat er toen is gebeurd en dat er een behoefte was dat dit verhaal wordt doorverteld aan de jeugd', aldus Elske de Jong van CODA. De documentaire die TV Gelderland in december gaat uitzenden dient als eindresultaat van de dit project.

Verhalen gezocht

Het CODA is voor de documentaire nog op zoek naar beeldmateriaal en verhalen van mensen met sterke herinneringen aan het Apeldoornse Bosch. Mocht u mee willen werken aan dit stukje Apeldoornse geschiedenis dan kunt u contact opnemen via de website van het CODA of bellen met 055-5268550.