'Ik heb nu meer schuld dan toen ik erin kwam'

ARNHEM - De stichting Bronn is door de kantonrechter geschorst als bewindvoerder vanwege wanbeheer.

De rechtbanken Gelderland, Oost-Brabant en Limburg zetten de stichting daarom aan de kant.

In opdracht van de rechtbanken beheert Bronn het huishoudboekje van kwetsbare mensen zoals dementerenden en gehandicapten die financiële problemen hebben. In Gelderland gaat het om 185 zaken, in totaal moet de stichting met een hoofdkantoor in Gennep 685 zaken overdragen.

Uit het vonnis blijkt dat Bronn er een potje van maakt. 'Daarnaast is de verantwoording aan de kantonrechter niet tijdig en veelal niet juist of onvolledig.' Bovendien heeft de rechter geen vertrouwen in verbetering.

Volgens een 23-jarige gedupeerde man uit Dieren wordt nu zijn huur niet meer betaald en heeft hij geen geld meer om van te leven. Ook zou de bewindvoerder het vonnis negeren. Bij stichting Bronn was niemand bereikbaar voor commentaar.