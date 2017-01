Brandschade Canadese begraafplaats Groesbeek snel hersteld

ARNHEM - Gras laten ze er niet over groeien, en dus zijn leden van de Britse gravendienst uit Ieper vandaag in Groesbeek om de schade aan de Canadese Begraafplaats te herstellen.

Hoofdhovenier Patrick Thijssen is verbijsterd over de brandstichting van dinsdagavond. Wie de streek op zijn geweten heeft, weet Thijssen niet, wel dat die het werk is van 'mensen zonder respect'. 'Als je iets wil vernielen, dan doe je maar thuis', aldus Thijssen. Van de spullen van een ander blijf je af, zo zegt hij. Om over een begraafplaats nog maar te zwijgen.

In december was het ook al raak. Toen gingen door een brandje in een van de twee registerkastjes bij de ingang van de begraafplaats een Visitor's Book en een namenlijst van gevallenden die er begraven liggen verloren. Afgelopen dinsdagavond werd brand gesticht in het andere kastje. Een namenlijst en een condoleanceboek met reacties van het afgelopen halfjaar gingen in vlammen op. Ook is er brandschade aan de muur rond het kastje.

'Begraafplaats moet open karakter houden'

De begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg is 24 uur per dag toegankelijk. Net als alle andere begraafplaatsen van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). De gedachte is dat iedereen op ieder moment de gevallenen moet kunnen bezoeken en herdenken. Afsluiten is geen optie.

Overigens zijn er gelukkig amper verhalen bekend over vandalisme op de oorlogsbegraafplaatsen. In de regio was in 1993 de Britse begraafplaats aan de Weg door Jonkerbos in Nijmegen het doelwit van vandalisme. Toen werden tot woede en verbijstering van velen 211 grafzerken beklad en besmeurd. De daders werden gepakt en veroordeeld.

23.000 locaties in 154 landen

De oorlogsgravenstichting van het Britse Gemenebest beheert wereldwijd de laatste rustplaatsen van ruim 1,7 miljoen voornamelijk soldaten die omkwamen in de twee wereldoorlogen. De CWGC heeft de zorg voor begraafplaatsen en monumenten op 23.000 locaties in 154 landen.

De begaafplaatsen zijn opgezet volgens een vast concept dat is ontworpen door onder meer de Britse architect Sir Edwin Lutyens. Hij ontwierp onder meer de arcade, de poort bij de ingang van de begraafplaatsen, de zogeheten Stone of Remembrance en het grote Cross of Sacrifice; standaard symbolen die aanwezig zijn op de oorlogsbegraafplaatsen van het CWGC.

'Schade snel hersteld'

De brandschade is donderdag hersteld door medewerkers van het CWGC-kantoor in het Belgische Ieper. Dit Europese hoofdkantoor is verantwoordelijk voor de begraafplaatsen in Noord-Europa. De keus voor Ieper is geen toevallige. De stad staat symbool voor de waanzin, de dood en de verwoesting aan het westelijk front tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Ieper heeft naast een oorlogsbegraafplaats de indrukwekkende Menenpoort waar nog iedere avond The Last Post wordt geblazen voor de slachtoffers. Het monument bevat de namen van bijna 55.000 Britse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld maar van wie nooit iets is teruggevonden. Verderop, bij de plaats Passchendaele, vermeldt een gedenksteen bij de begraafplaats Tyne Cot nog eens bijna 34.000 namen van vermiste Britse soldaten uit de 'Grote Oorlog' van 14-18.