Zoenen met nieuwjaar, zo hoort het (en zo voorkom je het)

ARNHEM - 'Gelukkig Nieuwjaar!' Nieuwjaarsdag, voor de één is het de de dag van zijn leven terwijl de ander gruwelt van al die verplichte zoenen.

Maar wie zoenen we en wie geven we een hand? En hoeveel zoenen geef je? En hoe zoenen we? Een aantal etiquette tips:

De kus moet oppervlakkig en van korte duur zijn. Je kust niet op de mond! Dat mag alleen je partner.

Een hand schudden mag, maar andere aanrakingen zijn niet toegestaan.

Kus als eerste op de rechterwang, dit voorkomt verwarring en lichte botsingen.

De dame beslist of er gezoend wordt. Als een vrouw haar hand uitsteekt dan is dit een duidelijk signaal dat er niet gezoend mag worden.

De man volgt het aantal zoenen dat de vrouw geeft, maar het meest gebruikelijk is het om elkaar drie kussen te geven bij nieuwjaarswensen.

Als u ècht niet gezoend wilt worden...

Kusdeskundige Tijn van Ewijk: 'Als u niet gezoend wilt worden, is het belangrijk dat u zelf het initiatief neemt tot de nieuwjaarswens. U kunt dat het best en plein public doen, met bewoordingen van algemene aard. Daarbij richt u zicht tot alle aanwezigen. Bijvoorbeeld: U komt binnen en zegt: 'Gelukkig nieuwjaar allemaal hé!'

Hoe voorkom je ongemakkelijke momenten?

Steek geen stijve rechte arm uit om de ander van u af te houden. Dit komt als zeer preuts en weerbarstig over. Zorg dat uw elleboog wat gebogen is, maar met voldoende spanning om de ander uit uw intieme zone te weren. Als de ander dan toch gaat zoenen, maak dan zeker geen wegdeinzende bewegingen met uw hoofd. Trek ook geen vieze gezichten als de ander u zoent. U maakt er de zoener en uzelf daar belachelijk mee.