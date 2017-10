OLDEBROEK - Het college van B&W van Oldebroek wil meer duidelijkheid over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport.

Het maakt zich zorgen over geluidsoverlast en risico's voor de gezondheid.

Het vliegveld mag van het kabinet groeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar in 2023. Een deel van de toestellen komt over de Veluwe.

De gemeenteraad buigt zich op 10 juli over de zogenoemde zienswijze die is opgesteld.