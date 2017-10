Harderwijk: vragen over vliegroutes

ARNHEM - De CDA-fractie in Harderwijk maakt zich zorgen over de nieuwe vliegroutes rondom vliegveld Lelystad..

Het CDA wil van het college van B&W van Harderwijk weten of het al duidelijk is om hoeveel vliegbewegingen het gaat en hoeveel geluidsoverlast en milieuvervuiling dit veroorzaakt.. Ook wil de fractie weten of de gemeente van plan is bezwaar te maken tegen de vliegroutes. De luchthaven wil uitbreiden tot 14.000 vluchten per jaar.