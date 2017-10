Elburg en Oldebroek boos om onduidelijke voorlichting Lelystad Airport

ELBURG - De gemeenten Elburg en Oldebroek hebben nog veel vragen over de uitbreiding van Lelystad Airport.

Maandagavond werd in Zwolle een bijeenkomst georganiseerd waar inwoners van de gemeenten op de Noord-West Veluwe bijgepraat werden over de ontwikkelingen. In de toekomst moet het vliegveld 45.000 vliegbewegingen per jaar verwerken, een deel daarvan vliegt boven Gelderland.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat er vooral vragen waren over het geluid dat de vliegtuigen maken als ze op 6000 voet (bijna 2000 meter) vliegen. Daarom sturen Oldebroek en Elburg een brief (PDF) aan de Tweede Kamer, waar donderdag over de uitbreiding van het vliegveld wordt gesproken. De gemeenten hopen dat de Kamerleden hun vragen aan staatssecretaris Mansveld zullen stellen in het debat.

Rien Boukema, wethouder van de gemeente Elburg, vindt dat de voorlichting niet duidelijk genoeg was: 'Ik vind dat de commissie onvoldoende duidelijk heeft gemaakt wat nu de ‘hinderbeleving’ van het geluid is. Duidelijk is dat het een en ander binnen de wettelijke norm blijft. Maar in onze gemeenten verwachten we een verhoging van 6 dB (A) ten opzichte van de huidige situatie. Dat betekent een verdubbeling van de beleving en dat is nogal wat.'