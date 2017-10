Verzet tegen groei Lelystad Airport

ARNHEM - De gemeenten op de Noord-Veluwe tekenen beroep aan bij de Raad van State tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten vrezen geluidsoverlast door overvliegende verkeersvliegtuigen.

In november werd bekend dat Lelystad Airport de start- en landingsbaan mag verlengen. Daardoor kunnen op termijn grotere vliegtuigen landen, zoals de Boeing 737 en Airbus 320.

De gemeenten vinden dat onvoldoende is onderzocht met welke overlast de Veluwe te maken krijgt. ze dienden eerder al een zienswijze in. Ze lieten onder meer een alternatieve vliegroute ontwikkelen waarmee de te verwachten geluidsoverlast in deze gemeenten tot een minimum beperkt zou worden. "Er is gezegd dat ook deze route in de onderzoeken is meegenomen, maar ons inziens is dat onvoldoende gebeurd", aldus een woordvoerder van de regio.

De regiogemeenten zijn niet tegen het vliegveld Lelystad, maar wel tegen de mogelijke effecten van de vliegroutes. "Ons is niet duidelijk wat we nu kunnen verwachten." De gemeente Nunspeet heeft ook zelf een eigen beroep ingesteld tegen de uitbreiding van het vliegveld.



Wanneer het geschil bij de Raad van State behandeld wordt, is nog onbekend.