Bruinvis Sjors met succes geopereerd in Harderwijk

HARDERWIJK - Een bruinvis die eerder dit jaar is gevonden op een strand in België, is met succes geopereerd bij Stichting SOS Dolfijn in Harderwijk. Het dier werd half februari gevonden op het strand.

Waarschijnlijk is het dier aangevreten door een vos toen het op het strand lag. De bruinvis, die Sjors is genoemd, is daarop naar het opvangcentrum in Harderwijk gebracht. Daar kon Sjors herstellen, onder meer door honingzalf. Er staken ook twee stukjes bot uit zijn vin. Opereren van bruinvissen geldt als risicovol omdat wonden niet gehecht kunnen worden, maar het is toch gelukt. Het is de eerste keer dat een dergelijke ingreep is uitgevoerd bij een bruinvis. Hoewel Sjors nu iets kortere vinnen heeft, redt hij zich prima. Hij kan zich langzaam gaan opmaken voor een enkele reis naar zijn eigenlijke thuis, de zee.