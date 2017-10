Regio: Lelystad Airport kort houden

ARNHEM - Het advies van oud-minister Alders over de uitbreiding van vliegveld Lelystad is te vaag als het gaat om het tegengaan van overlast voor de regio.

Dat zeggen de provincie Gelderland, Nijkerk, Putten, Nunspeet en Harderwijk in een reactie op het rapport dat vrijdag is aangeboden.

Alders adviseert Lelystad Airport te ontwikkelen als twin-airport van Schiphol.

Volgens de gemeenten blijft hij vaag over het aantal vliegbewegingen en -hoogtes. Het CDA in Nijkerk zegt in een reactie dat Alders ruimte laat om vlieftuigen lager dan twee kilometer boven Nijkerk te laten vliegen. De partij noemt dat in een reactie 'onacceptabel'.

De regio houdt vast aan afspraken over maximale hoogtes om geluidshinder te voorkomen.