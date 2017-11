Weggelopen patiënt rijdt kilometers op gestolen kinderfiets

EDE - Een patiënt van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft op 20 september een kinderfiets gestolen nadat hij was weggelopen uit het ziekenhuis. Met de tweewieler fietste hij vervolgens naar Wageningen, meldt de politie dinsdag. Ze is op zoek naar de eigenaar van de fiets.

Agenten kregen die bewuste dag het verzoek om uit te kijken naar de weggelopen patiënt. Na een korte zoektocht troffen ze hem aan in Wageningen. Tot hun verbazing bleek de man het hele stuk te hebben afgelegd op een kinderfiets.

Van wie is de fiets?

De fiets is mogelijk in de buurt van het ziekenhuis meegenomen. Tot op heden is de politie er niet in geslaagd de eigenaar te achterhalen. Ze heeft ook geen aangifte kunnen vinden.

De man is overigens teruggebracht naar het ziekenhuis. Waarom hij was weggelopen, is niet bekend.