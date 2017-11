Uitslaande brand verwoest zolderverdieping bijgebouw

KLARENBEEK - In het dorp Klarenbeek bij Apeldoorn heeft dinsdagmiddag brand gewoed op de zolder van een opslag aan de Molenweg. Het gaat om een bijgebouw van 10 x 5 meter van kringloopwinkel De Olde Bakkerije.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen woning. Ook de nabijgelegen molen bleef gespaard.

Volgens de brandweer waren er geen mensen of dieren bij de brand betrokken. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.