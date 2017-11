Deel dit artikel:











NEC kiest voor locatie net buiten Marbella Foto: archief Omroep Gelderland

ESTEPONA - Voetbalclub NEC gaat in de winterstop niet in het Spaanse Marbella, maar in Estepona trainen. Dat ligt 20 kilometer verderop.

Het is voor het vierde jaar op rij dat de Nijmeegse voetbalclub naar Zuid-Spanje gaat in de winterstop. Maar dit jaar zit de club dus iets meer naar het westen dan andere jaren. De ploeg van trainer Adrie Bogers wil twee oefenwedstrijden afwerken tijdens het trainingskamp, zo schrijft de club op haar eigen website. Wie de tegenstanders zijn is nog niet bekend. Het trainingskamp vindt plaats van 2 tot en met 7 januari. Op vrijdag 12 januari begint de tweede seizoenshelft alweer, dan speelt NEC in De Goffert tegen Go Ahead Eagles. Zie ook: NEC in winterstop weer naar Marbella Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl