Voorlopig gered Achilles'29 wacht nog steeds op Braziliaanse lening

GROESBEEK - Achilles'29 kan dit seizoen uitspelen. Voorlopig kunnen de salarissen van de spelers weer betaald worden, maar de onzekerheid blijft groot.

De club uit Groesbeek maakte maandagavond via vertrouwenspersoon Scott Calderwood bekend dat de voetballers van Achilles hun geld hebben ontvangen van de maanden augustus en september. Het salaris van oktober wordt vrijdag verwacht. Door beide partijen is vastgelegd in een contract dat de vergoedingen vervolgens elke maand op tijd worden overgemaakt. 'Dat is voor dit seizoen gegarandeerd', zegt Calderwood die door de spelers werd gevraagd te bemiddelen.

Calderwood is in het dagelijks leven eigenaar van United Sports Agency en heeft ook vier spelers van Achilles in zijn stal. 'Maar ik wil geen belangenverstrengeling. Dat hebben we ook goed kunnen scheiden. De spelers wisten het gewoon niet meer en toen heeft Boy van de Beek mij gebeld om te bemiddelen.'

Geen Braziliaanse lening

Hamvraag is waar het veld vandaan komt. Achilles worstelt sinds de toetreding in het betaald voetbal in 2013 al met financiële zorgen. De tekorten bij de dorpsclub met hoge ambities lopen ieder seizoen in de tonnen. Vorig seizoen degradeerde de club uit de Jupiler League en schermde voorzitter Harrie Derks meerdere malen met een Braziliaanse lening die de problemen structureel zou oplossen.

'We hebben gewoon een bancaire lening", liet voorzitter Harrie Derks begin mei nog weten. 'De contracten zijn 30 maart getekend en wij zijn in afwachting van de betaling. En dat gaat snel gebeuren.' Begin november is dat geld nog altijd niet binnen. Inmiddels wordt duidelijk dat de salarissen ook niet betaald zijn met de lening uit Brazilië.

Aan het hart

Ondernemer Jan van Kesteren, die Achilles meerdere malen hielp met financiële injecties en ook hoofdsponsor was, wil kort ingaan op de precaire situatie. 'Die Braziliaanse lening is nog altijd niet binnen', weet Van Kesteren. 'Het is moeilijk uit te leggen hoe het wel gelukt is', houdt hij zich op de vlakte. 'Natuurlijk is het heel moeilijk bij Achilles. Het gaat mij aan het hart. Ook ik heb er veel geld inzitten. Maar je houdt altijd hoop', aldus het erelid.

Vertrouwen

Voor Calderwood zit de klus bij Achilles er op. 'Het is zo belangrijk dat de spelers door zijn gegaan en bij één dag staken hielden. Als zij stoppen is het namelijk einde verhaal. Ik heb altijd tegen de club gezegd dat ze eerlijk moeten blijven anders raakt het vertrouwen op. De jongens wilden terecht weten waar ze aan toe waren. Ze hebben lang moeten wachten. Tot het eind van dit seizoen en ik verwacht ook daarna, kan er nu gelukkig betaald worden. Ik draag de club een warm hart toe. Achilles heeft een geweldige spelersgroep, maar voor mij is het nu klaar.'

Voorzitter Harrie Derks is al weken niet bereikbaar voor commentaar.