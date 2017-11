Burgemeester debuteert bij Doetinchems schoolontbijt

ULFT - Burgemeester Mark Boumans is dinsdagochtend voor het eerst aangeschoven bij het Nationaal Schoolontbijt in Doetinchem. Kinderen uit verschillende klassen van Montessorischool De Pas kwamen naar het stadhuis voor een gezonde start van de dag.

'Het wordt leuk en we staan natuurlijk stil bij het feit dat het ontbijt misschien wel de belangrijkste maaltijd van de dag is', zegt burgemeester Boumans. 'Als het ontbijt goed is, dan volgt de rest van de dag ook.' Zelf ontbijt hij dan ook altijd stevig. 'Eigenlijk altijd met twee boterhammetjes; eentje met hagelslag en eentje met jam met een kopje koffie.'

Als kind ontbeet Boumans niet zo gezond. 'Met wat meer zoetigheid en ook wel wat meer boterhammen nog', zegt hij. 'Ik was als kind een beetje dikker dan dat ik nu ben.' De leerlingen hadden dinsdagochtend juist wel een gezonde maaltijd genomen. 'Een broodje kaas met komkommer', zegt één van hen. 'Ik heb crackers gegeten en een rijstwafel, maar ik heb nog geen broodje gehad.' Toch blijft het zoete beleg de favoriet onder de kinderen.