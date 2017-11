De Graafschap stevent af op volle bak voor topper tegen NEC

ARNHEM - De Graafschap speelt volgende week mogelijk voor een uitverkocht stadion in Doetinchem de derby tegen NEC. De kaartverkoop gaat richting de 10 duizend.

De capaciteit van De Vijverberg is 12.600 plaatsen. Dat is inclusief het uitvak dat ruimte heeft voor 550 bezoekers. De Graafschap laat dinsdagochtend weten dat de club inmiddels de 9500 verkochte kaarten is gepasseerd. De wedstrijd tegen NEC staat gepland voor vrijdag 17 november.

Het gaat met beide clubs goed de laatste weken. NEC is zelfs koploper in de Jupiler League en geldt als de favoriet voor het kampioenschap. De Graafschap won de laatste twee wedstrijden van de hoger geklasseerde ploegen Fortuna Sittard en Jong Ajax. In Amsterdam werd het afgelopen vrijdag zelfs 5-0 voor de Superboeren.

Het verschil tussen beide clubs is dit moment zes punten. De Graafschap heeft na 12 speelronden de minst gepasseerde verdediging van de eerste divisie met negen tegengoals. NEC kreeg er 14 om de oren. Komend weekend is er geen voetbal in de Jupiler League vanwege interlandvoetbal.