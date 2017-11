Deel dit artikel:











Schietpartij Tiel blijft mysterie; verdachte vrijgelaten Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Er heerst nog steeds een hoop onduidelijkheid rondom het schietincident dat vorige week plaatsvond in Tiel. De 18-jarige verdachte uit die plaats die werd opgepakt, is weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Het schietincident gebeurde 1 november rond 16.15 uur op de Eduard Pielsstraat. Er klonken schoten, waarna een getuige ter hoogte van het Sint Josephplein een BMW met hoge snelheid zag wegrijden. De politie zocht lange tijd naar een gewonde, want die werd op de plaats van het incident niet aangetroffen. 'De eventuele gewonde is nog steeds niet gevonden', zegt een woordvoerder van de politie. Zij spreekt van een ongewone zaak. 'Meer aanhoudingen' De vermoedelijke bestuurder van de BMW werd later aangehouden aan Het Achterveld in Tiel. De man van 18 wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident, maar is dus weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. De politie zegt dat het onderzoek nog loopt en dat zij 'op korte termijn meer aanhoudingen verwacht'. Zie ook: Nog veel onduidelijkheid rond schietincident Tiel

Schietincident op straat in Tiel, verdachte opgepakt Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl