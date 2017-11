Deel dit artikel:











Omwonenden brand Opheusden gewaarschuwd voor asbest Foto: Brandweer Kesteren

OPHEUSDEN - Het asbest dat maandagmiddag vrijkwam bij een brand in een autobedrijf in Opheusden, vormt geen direct gevaar voor omwonenden. Hen is wel gevraagd alert te blijven en het direct te melden wanneer zij de gevaarlijke deeltjes zien. Dat meldt de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

De grote brand woedde maandagmiddag aan de Lakemondsestraat. In de wijde omgeving waren dikke rookpluimen te zien. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar de politie laat wel weten niet uit te gaan van een misdrijf. Asbest op weilanden en weg Het asbest dat vrijkwam, is terechtgekomen op weilanden in de omgeving en op een openbare, doodlopende weg. 'Er wonen een stuk of tien mensen in de omgeving. Wij hebben hen geïnformeerd over de brand en uitgelegd hoe asbest er precies uitziet, zodat zij het kunnen melden als ze de deeltjes ergens tegenkomen', zegt een woordvoerder van de ODR. Er was dinsdagochtend een saneerder op het terrein van het autobedrijf aanwezig. Die kijkt welke stukken grond gesaneerd moeten worden. Vervolgens wordt met de eigenaar van het autobedrijf en de verzekering bepaald wanneer de boel wordt schoongemaakt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl