Komende week in Uit met Esther: 3Koteboebo, theatermaker Jelle van der Meulen en dijkmagazijnen

ARNHEM - Humor, het lijkt zo makkelijk, alsof een cabaretvoorstelling ter plaatste ontstaat, maar dat is niet het geval bij de klungels van 3Koteboebo. Theatermaker Jelle van der Meulen koos juist voor een hele andere kant van theatermaken, hij maakte van een drama zijn afstudeervoorstelling en Pieter verdiept zich komende week in de dijkmagazijnen.

3 Koteboebo

Waar gaat zo'n voorstelling van de 3Koteboebo over? Over van alles, een avond vol sketches, vrolijke liedjes, herkenbare situaties geïnspireerd op het platteland. Soms kun je een avond niet navertellen maar heb je wel gelachen. Hoe maak je humor? In het theater in Doetinchem ontmoet Esther de jongens van 3Koteboebo en laten ze haar zien hoe zo'n voorstelling werkelijk tot stand komt.

Jelle van der Meulen

Theatermaker Jelle van der Meulen koos juist voor een andere kant van theater en door voor zijn afstudeeropdracht in het leven van Anders Breivik, de man die in 2011 de aanslag plaagde in Noorwegen. Jelle vond het te makkelijk om deze man weg te zetten als een 'gek'. Hij maakte een voorstelling over hoe hij tot zijn daad kwam.