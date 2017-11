Heel Gelderland krabt: honderden foto's ingestuurd

Voor iedereen die voor negen uur dinsdagochtend een foto instuurde via de Facebookpagina van Omroep Gelderland met daarop een foto van het in de ruit gekrabte logo, is een ijskrabber in het vooruitzicht gesteld. Het is nog maar de vraag of er voor alle 400 inzenders een ijskrabber beschikbaar is, maar bij een tekort wordt gezocht naar een mooi alternatief.

Foto: Ryanne Zweers

De foto's kwamen van overal in de provincie. Het vroor dan ook op veel plaatsen. Tot veel ongelukken leidde de eerste echte vrieskou van dit jaar niet.

Foto: Jessica Driessen