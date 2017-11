Jongen mishandeld bij beroving

VELP - Een jongen is maandagavond in Velp in elkaar geslagen door drie mannen die hem probeerden te beroven. Dat meldt de politie.

De straatroof gebeurde iets na 20.00 uur op de Arnhemsestraatweg ter hoogte van de Nordlaan. Hoewel de jongen klappen kreeg, lukte het de mannen niet om iets buit te maken.

Krassen in het gezicht

De daders, die een Pools accent hebben, zijn gevlucht via de Daalhuizerweg. Een van hen had een wit vest/jas aan en een ander was donker gekleed met een bontkraag. Opvallend is dat een van de mannen krassen in zijn gezicht had. Een ander had een petje op.

De politie maakte niet bekend hoe het met het slachtoffer is en hoe oud hij is. Getuigen wordt verzocht zich te melden.