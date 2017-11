Dansende skater Kay overleden

NIJMEGEN - Kay Leenders, de dansende skater uit Nijmegen, is maandag overleden. De opvallende verschijning kwam enige tijd geleden nog in het nieuws, toen bleek dat hij ernstig ziek was. Hij leed aan kanker. Een Facebookoproep om hem kaartjes met steunbetuigingen te sturen kon op veel bijval rekenen.

Kay was een begrip in het Nijmeegse straatbeeld. Hij viel op door zijn bijzondere kapsels, zijn liefde voor reggaemuziek en zijn strakke skatemoves en danspasjes. Hij had het financieel lastig en was al eerder erg ziek geweest, maar liet het niet na andere mensen vrolijk te maken.

Deze dinsdag zal op Facebook de aankondiging voor zijn afscheid worden gepubliceerd. Kay is 46 jaar geworden.

Omroep Gelderland maakte in 2013 een reportage over Kay Leenders. Dit was in het programma Gelderse Koppen.

