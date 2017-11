Verbod op oude diesels in Arnhem in ijskast

ARNHEM - De aangekondigde milieuzone in Arnhem komt er mogelijk toch niet. Per 1 januari 2019 zou Arnhem dieselauto's van voor 2004 uit het centrum van de stad gaan weren. De gemeenteraad wil eerst weten of de maatregel wel effect heeft.

De raad was maandagavond bijeen voor de behandeling van de Arnhemse begroting voor 2018. Het college van burgemeester en wethouders heeft iets meer dan een half miljoen euro uitgetrokken voor de zogenoemde 'agenda luchtkwaliteit'.

Het geld voor schonere lucht in Arnhem komt er dus, maar waar het precies aan wordt besteed - een milieuzone of een andere maatregel voor schonere lucht - is nu dus onzeker. De raad wil dat hier eerst onderzoek naar wordt gedaan.

'Steun is belangrijkste'

Met het ingrijpen van de raad staat het plan van verantwoordelijk wethouder Geert Ritsema, dat vorige week landelijk in het nieuws was, op losse schroeven. Toch heeft hij nog steeds vertrouwen. 'Het belangrijkste is dat er brede steun is voor de agenda luchtkwaliteit', zegt hij. 'Het gaat niet om het middel, maar om het doel.'

Luister hier het hele gesprek met wethouder Geert Ritsema op Radio Gelderland:

Het college denkt dat de milieuzone een effectief middel is dat snel resultaat kan opleveren. Maar het is uiteindelijk aan de raad om te besluiten waar het geld voor betere lucht aan wordt uitgegeven.

De wethouder zegt alles op alles te gaan zetten om dit jaar nog een onderzoek te laten doen. Zodat er eind dit jaar een voorstel ligt waarover de raad een besluit kan nemen.

