Beloning uitgeloofd in zaak gedumpte kippen

ZOELEN - Comité Dierennoodhulp looft een beloning uit van 250 euro voor de tip die leidt naar de dader(s) van de kippendump in Zoelen.

Voor de tweede keer zijn er laat in de avond of 's nachts bruine legkippen gedumpt aan de Broeksteeg. 'Vorig jaar ging het om zes legkippen, dit jaar zijn het elf volwassen kippen', zegt Sandra van de Werd van het comité. Volgens haar zijn de beesten er slecht aan toe. Een van de kippen mist zelfs een poot.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Sandra van de Werd:

Wie doet dat nou?

Wie er verantwoordelijk is voor de dump, is nog altijd een raadsel. 'We denken een particulier, omdat de dump vorig jaar op exact dezelfde locatie was. Wie doet dat nou? Omdat ze iets minder productiever zijn, flikker je ze maar gewoon weg?', foetert Van de Werd. Het comité gaat volgens haar beelden van buurtcamera's opvragen.

